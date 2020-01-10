10 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Yeni adres Antalya

Yeni adres Antalya
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynayan futbolcular, ana bölümde beşe beş dörtlü turnuva maçları yaptı. İstanbul'da hazırlıklarının ilk bölümünü bu idmanla tamamlayan sarı-kırmızılılar, bugün Antalya'ya giderek çalışmalarını sürdürecek. Cimbom, 13 Ocak'ta kupa maçı için Rize'ye geçecek.

İLK RAKİP ALTAY
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarının ikinci bölümü için bu sabah uçakla Antalya'ya gidecek. Sarı- kırmızılılar ayağının dozuyla Antalya'daki ilk hazırlık maçına çıkacak. Saat 16.00'da 1'inci Lig ekiplerinden Altay ile karşılaşacak. Karşılaşma ile YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

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