10 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Belhanda 5 aday arasında

Belhanda 5 aday arasında
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Ocak transfer döneminde ofansif hattını güçlendirmek isteyen Lyon'un listesinde olan 5 opsiyon arasında Belhanda'nın da olduğu iddia edildi.

Ocak transfer döneminde ofansif hattını güçlendirmek isteyen Lyon'un listesinde olan 5 opsiyon arasında Belhanda'nın da olduğu iddia edildi. L'Equipe'in haberine göre Lyon, Filip Kostic, Roussillon, Joan Jordan ve Kenny Lala ve Belhanda'yla ilgileniyor. Her transfer döneminde adı özellikle Arap ve Katar kulüpleriyle anılan Faslı yıldızdan yüksek bonservis geliri bekleyen sarı-kırmızılılara ise henüz teklif gitmediği fakat sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.
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