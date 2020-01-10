Belhanda 5 aday arasında

Ocak transfer döneminde ofansif hattını güçlendirmek isteyen Lyon'un listesinde olan 5 opsiyon arasında Belhanda'nın da olduğu iddia edildi.

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Ocak transfer döneminde ofansif hattını güçlendirmek isteyen Lyon'un listesinde olan 5 opsiyon arasında Belhanda'nın da olduğu iddia edildi. L'Equipe'in haberine göre Lyon, Filip Kostic, Roussillon, Joan Jordan ve Kenny Lala ve Belhanda'yla ilgileniyor. Her transfer döneminde adı özellikle Arap ve Katar kulüpleriyle anılan Faslı yıldızdan yüksek bonservis geliri bekleyen sarı-kırmızılılara ise henüz teklif gitmediği fakat sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.