08 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Arda boşa çıktı

Arda boşa çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Galatasaray'da bir süredir gündemde olan konusunda dün yeni gelişme yaşandı. Başakşehir'den yapılan açıklamada "Arda Turan, başkanımız ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak için izin istedi.

Galatasaray'da bir süredir gündemde olan konusunda dün yeni gelişme yaşandı. Başakşehir'den yapılan açıklamada "Arda Turan, başkanımız ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak için izin istedi. Başkanımız bu isteğe olumlu yanıt verirken Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi" denildi. Ardından Arda da bir açıklama yaptı. 32 yaşındaki futbolcu "Başakşehir'e teşekkür ediyorum. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya; futbol oynamaya devam edeceğim" ifadesini kullandı.
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