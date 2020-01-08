08 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Ryan Babel Ajax ile temasta

Ryan Babel Ajax ile temasta
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.01.2020

İlk devrede hayal kırıklığına sebep olan 'in forma şansı Henry Onyekuru transferiyle birlikte iyice azaldı. Hollandalı oyuncunun, bu gelişme üzerine devre arasında kendisine yapılan teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

İlk devrede hayal kırıklığına sebep olan 'in forma şansı Henry Onyekuru transferiyle birlikte iyice azaldı. Hollandalı oyuncunun, bu gelişme üzerine devre arasında kendisine yapılan teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi. Newcastle ve Ajax'ın 33 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtilirken menajeri Winny Haatrecht de bu gelişmeyi doğruladı. Haatrecht "Evet, Babel'in kiralanması için Ajax ile görüşme halindeyiz" ifadelerini kullandı. Eski hocası Rafael Benitez'in çalıştırdığı Çin ekibi Dalian Yifang'ın da Babel'i istediği iddia edildi. Hollandalı yıldız, bu sezon 20 maça çıkarken 5 gol, 1 asistle oynadı.

SARI-KIRMIZI PAYLAŞIM
Ryan Babel'in sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ın adını sildiği ifade edilmişti. Hollandalı futbolcu, sarı- kırmızılı formayla bir fotoğrafını paylaşarak bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

HEDEFİ EURO 2020
Babel, Henry Onyekuru transferi sonrası ayrılığı kafasına koymuş durumda. Galatasaray'da düzenli forma şansı bulması çok azalan tecrübeli futbolcu, Hollanda 'nın EURO 2020'deki kadrosunda yer alabilmek için oynayabileceği bir kulübe transfer olmayı planlıyor.
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