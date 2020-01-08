Menajerleri İstanbul’da

Cimbom'un kazandığı şampiyonluklarda büyük payı olan Yuto Nagatomo ve Mariano Filho ile yollar ayrılıyor. 33 yaşındaki iki bekin İstanbul'a davet edilen menajerleriyle fesih görüşmeleri devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ

Cimbom'un kazandığı şampiyonluklarda büyük payı olan Yuto Nagatomo ve Mariano Filho ile yollar ayrılıyor. 33 yaşındaki iki bekin İstanbul'a davet edilen menajerleriyle fesih görüşmeleri devam ediyor. Cimbom sağ kanadı Linnes-Şener ikilisine, solu ise Saracchi-Ömer ve Emre Taşdemir üçlüsüne teslim edecek.