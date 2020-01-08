08 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Menajerleri İstanbul’da

Menajerleri İstanbul’da
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Cimbom'un kazandığı şampiyonluklarda büyük payı olan Yuto Nagatomo ve Mariano Filho ile yollar ayrılıyor. 33 yaşındaki iki bekin İstanbul'a davet edilen menajerleriyle fesih görüşmeleri devam ediyor.

Cimbom'un kazandığı şampiyonluklarda büyük payı olan Yuto Nagatomo ve Mariano Filho ile yollar ayrılıyor. 33 yaşındaki iki bekin İstanbul'a davet edilen menajerleriyle fesih görüşmeleri devam ediyor. Cimbom sağ kanadı Linnes-Şener ikilisine, solu ise Saracchi-Ömer ve Emre Taşdemir üçlüsüne teslim edecek.
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