08 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray ile anlaşmıştım

Galatasaray ile anlaşmıştım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Emre Kılınç, 2017 yılında sarı-kırmızılı ekibe transferinin son anda yattığını söyledi.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Emre Kılınç, 2017 yılında sarı-kırmızılı ekibe transferinin son anda yattığını söyledi. O dönem 'un Galatasaray ile her konuda anlaştığını belirten başarılı futbolcu, "Her şey bitti demişlerdi. Ben de çok memnun olmuştum. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi sonuçta... Sonra başkan bir anda geldi ' ile anlaştım' dedi ve büyük bir şaşkınlık yaşadım. Ondan sonra Gençlerbirliği de olmamış tabii" diye konuştu. Bunun bir kırılma anı olabileceğini de kaydeden Emre Kılınç şöyle devam etti: Belki gitseydim hazır olmayabilirdim, çünkü o sene daha yeni yeni profesyonel oynamaya başlamıştım. Oradan Sivas'a geldim. Yaptığım hiçbir seçimden pişman değilim.

SİVAS'TAN AYRILACAK MI?
Sezon sonunda 'la sözleşmesi sona erecek Emre, "Sivasspor'dan sözleşme uzatma teklifi aldınız mı, kararınız ne olacak?" sorusuna da "Sözleşme uzatabiliriz, sözleşme biter ayrılabiliriz de. Bunlar futbolun içinde olağan şeyler. Büyütülecek bir şey olacağını da düşünmüyorum" dedi.
Galatasaray, sezon sonunda Emre'yi bu kez mutlaka kadrosuna katmayı hedefliyor.
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