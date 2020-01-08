08 Ocak 2020, Çarşamba
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ADIM ATMADI
Terim, Nzonzi'nin durumuyla ilgili, oyuncuya kapıların kapalı olmadığını ve takım arkadaşlarından özür dilemesi gerektiğini söylemişti. Ancak Fransız oyuncudan henüz olumlu bir adım gelmedi.
Nzonzi’ye yeni talip
Giriş Tarihi: 08.01.2020
Galatasaray'da kadro dışı kalan Nzonzi'nin Roma'da da kadroya girmesinin zor olduğu ve yeniden kiralık olarak gideceği takımın Celta Vigo olacağı belirtildi.
Galatasaray'da kadro dışı kalan Nzonzi'nin Roma'da da kadroya girmesinin zor olduğu ve yeniden kiralık olarak gideceği takımın Celta Vigo olacağı belirtildi. İtalyan basınından Rai Sport'a yansıyan haberlere göre, Celta Vigo, Stanislav Lobotka'nın Napoli'ye gidişiyle Nzonzi'yi kadrosuna katacak. Lobotka'nın, yaklaşık 25 milyon euroluk bonservisle Napoli'ye imza atması bekleniyor.
ADIM ATMADI
Terim, Nzonzi'nin durumuyla ilgili, oyuncuya kapıların kapalı olmadığını ve takım arkadaşlarından özür dilemesi gerektiğini söylemişti. Ancak Fransız oyuncudan henüz olumlu bir adım gelmedi.
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