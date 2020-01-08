09 Ocak 2020, Perşembe
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Kaynak: AA
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası: Monaco: 73 - Galatasaray Doğa Sigorta: 85
Giriş Tarihi: 09.01.2020
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu G Grubu ilk maçında Fransa'nın Monaco ekibini 85-73 yendi.
Salon: Stade Louis II
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Moritz Reiter (Almanya), Mykola Ambrosov (Ukrayna)
Monaco: Buckner 20, Clemmons 5, Tillie, Cole 18, Lacombe 5, Bost 7, Yeguete 2, O'Brien 8, Ouattara 5, Sane 3
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 17, Poythress 15, Göksenin Köksal 2, Auguste 18, Harrison 12, Whittington 9, Emir Gökalp, Yiğit Arslan 12, Can Korkmaz, Ege Arar, Caner Erdeniz
1. Periyot: 18-20
Devre: 39-38
3. Periyot: 54-61
Kaynak: AA
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