Marcelo Saracchi: İlk hedefim formayı kazanmak

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, imza töreninin ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde bulunan Galatasaray Stadyum Müzesi’ni ziyaret etti. Galatasaray’ın tarihi hakkında bilgiler alan ve müzede sergilenen kupaları inceleyen Saracchi, sonrasında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Müzeyi gezerek kulübün tarihiyle ilgili bilgiler aldığını dile getiren Saracchi, "Sizin aracılığınızla herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes beni inanılmaz sıcak karşıladı, tanıştığım herkes, tüm kulüp çalışanları bana yardımcı oldu ve sıcak davrandı" dedi.



"MUSLERA'DAN DOLAYI GALATASARAY, URUGUAY'DA DAHA ÇOK BİLİNİYOR"



Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sayesinde Galatasaray'ın Uruguay'da daha çok tanındığını dile getiren Saracchi, "Zaten normalde de dünya çapında bilinen, Güney Amerika'da da tanınan bir takım. Muslera'nın sayesinde Uruguay'da daha da çok takip ediliyor. Taraftarlarımız hakkında bilgim var, çok tutkulu bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu biliyorum. Günler geçtikçe umarım daha da fazlasını öğreneceğim" diye konuştu.

"İLK HEDEFİM FORMAYI KAZANMAK"



İkinci yarıyla ilgili düşüncelerini aktaran Uruguaylı futbolcu, "Sezonun ikinci yarısı için ilk hedefim formayı kazanmak, hocamın gözüne girmek, takım arkadaşlarıma hızla adapte olmak. Galatasaray çok büyük bir camia, büyük bir kulüp, hedef her zaman şampiyonluk. İkinci yarıda takım arkadaşlarımla beraber iyi performans gösterip bu hedefe ulaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ HER ZAMAN YAPACAĞIM"



Taraftarlara mesaj gönderen Saracchi, şöyle konuştu: "Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum: Şunun garantisini verebilirim, onlar için, onları mutlu etmek için, başarı kazanmamız için elimden geleni her zaman yapacağım. Umarım aramızda güzel bir bağ kurulur, onları her geçen gün daha fazla mutlu ederim ve beraber başarılara imza atarız."