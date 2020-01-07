07 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Sekidika çok yakın

Sekidika çok yakın
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Devre arası transferlerine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Eskişehir'den ayrılan Jesse Sekidika'yı da İstanbul'a getirdi.

Devre arası transferlerine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Eskişehir'den ayrılan Jesse Sekidika'yı da İstanbul'a getirdi. Sarıkırmızılılar, Nijeryalı sağ kanat için 'a 250 bin euro bonservis ödeyecek.

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