Sekidika çok yakın

Devre arası transferlerine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Eskişehir'den ayrılan Jesse Sekidika'yı da İstanbul'a getirdi.

Devre arası transferlerine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Eskişehir'den ayrılan Jesse Sekidika'yı da İstanbul'a getirdi. Sarıkırmızılılar, Nijeryalı sağ kanat için Eskişehirspor'a 250 bin euro bonservis ödeyecek.