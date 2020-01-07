07 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Yabancı sayısı 17’ye çıktı

Yabancı sayısı 17’ye çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Cimbom'da Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun gelişi ve Martin Linnes'in dönüşüyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıktı.

Cimbom'da Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun gelişi ve Martin Linnes'in dönüşüyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıktı. Durum böyle olunca gözler, takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Yabancı sayısını düşürmek için Luyindama ve Andone'nin anlaşmaları dondurulacak. Nzonzi, Mariano ve Nagatomo'nun sözleşmeleri feshedilecek. Belhanda, Babel de kapıya yakın duruyor. 2 Şubat'a kadar Galatasaray'da büyük hareketlilik yaşanacak gibi görünüyor.

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