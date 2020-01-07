07 Ocak 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Yabancı sayısı 17’ye çıktı
Giriş Tarihi: 07.01.2020
Cimbom'da Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun gelişi ve Martin Linnes'in dönüşüyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıktı.
Cimbom'da Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun gelişi ve Martin Linnes'in dönüşüyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıktı. Durum böyle olunca gözler, takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Yabancı sayısını düşürmek için Luyindama ve Andone'nin anlaşmaları dondurulacak. Nzonzi, Mariano ve Nagatomo'nun sözleşmeleri feshedilecek. Belhanda, Babel de kapıya yakın duruyor. 2 Şubat'a kadar Galatasaray'da büyük hareketlilik yaşanacak gibi görünüyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...