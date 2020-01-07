Onyekuru’dan fedakarlık

Monaco'da mutsuz olan ve bunu her fırsatta dile getiren Henry Onyekuru, Galatasaray'a dönüşünde büyük fedakarlık yaptı. Nijeryalı futbolcu geçen sezon aldığı 1.2 milyon euro'yu tek devre için istiyordu.

Monaco'da mutsuz olan ve bunu her fırsatta dile getiren Henry Onyekuru, Galatasaray'a dönüşünde büyük fedakarlık yaptı. Nijeryalı futbolcu geçen sezon aldığı 1.2 milyon euro'yu tek devre için istiyordu. Ancak Monaco 750 bin euro'luk kiralama bedeline, 22 yaşındaki oyuncu da 650 bin euro'ya kadar indi.