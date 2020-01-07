07 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Tam 11.5 yaş gençleşti

Tam 11.5 yaş gençleşti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Saracchi ve Onyekuru'nun transferiyle birlikte Galatasaray'ın sol kanadı büyük bir evrim geçirdi.

Saracchi ve Onyekuru'nun transferiyle birlikte Galatasaray'ın sol kanadı büyük bir evrim geçirdi. Terim, ligin ikinci yarısında 33 yaşındaki Babel ve Nagatomo'nun yerine 22 yaşındaki Onyekuru ve 21'lik Saracchi'yi kullanacak. Bu da 11 yaşlık bir gençleşme anlamına geliyor.

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