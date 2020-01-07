Saracchi’ye kavuştu
Dün İstanbul’a gelen Uruguaylı sol bekin transferi resmen açıklandı. Saracchi için Leipzig’e 500 bin euro ödenecek.
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin transferini bitirdi. İstanbul'a gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Uruguaylı sol bekin, 1.5 yıllığına kiralandığı dün resmen duyuruldu. Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu için Leipzig'e 500 bin euro ödeyeceği bildirildi. Saracchi bu sezon 700 bin euro, gelecek sezon ise bir milyon 350 bin euro maaş alacak. İmza töreninin ardından bir açıklama yapan Başkan Mustafa Cengiz, "Saracchi gibi karakterli, sağlam ve gelişime açık bir oyuncunun transferine aracılık eden Scout ekibimizi, sportif ve idari kadrolarımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.
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