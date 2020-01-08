Galatasaray ikinci yarıya hazırlanıyor

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı çift antrenman gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde yapılan günün ilk çalışmasına salonda core ve denge çalışmasıyla başlandı. Daha sonra rampada kuvvet çalışması yapıldı. Devam eden bölümde ise interval koşular gerçekleştirildi.

Günün Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda akşam yapılan ikinci antrenmanına ısınma hareketleriyle başlandı. Ana bölümde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Christian Luyindama ve Taylan Antalyalı'nın doğum günü takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Sarı kırmızılı takım, sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.