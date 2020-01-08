08 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a Belhanda piyangosu! Fransız basını duyurdu

G.Saray'a Belhanda piyangosu! Fransız basını duyurdu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katarak ara dönemine hızlı bir giriş yapan 'da Younes konusunda teknik heyeti sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon gösterdiği performansla eleştiri okların hedefinde yer alan ve teknik direktör 'in kadroda düşünmediği Faslı futbolcuya Ligue 1 ekiplerinden Olympique 'un talip olduğu iddia edildi.

'ın bonservisiyle birlikte satarak kaynak yaratmak istediği Younes , idmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcunun, hem fiziksel antrenmanlar sırasında hem de taktik provalarda hocası 'in gözüne girmek için büyük çaba sarf ettiği belirtilmişti.

MENAJERİNE 'KULÜP BUL' TALİMATI VERİLDİ

Galatasaray yönetimi Belhanda transferinden gelecek bonservis ücretiyle transferde kaynak oluşturmanın planlarını yapıyor. Belhanda'nın menajerliğini yapan William D'Avila'ya çalışmalarına hız verip futbolcuya kulüp bulmasını söylenmişti. Galatasaray ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun yüksek maaşından kurtulmak ve yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Cimbom'da yıldız futbolcuya herhangi bir teklifin gelmemesi ise adeta sarı-kırmızılıların elini kolunu bağlamış durumda.

OLYMPIQUE LYON'UN RADARINDA

France Football internet sitesinde yer alan haberde Fransız gazeteci Maxime Desvallees 'da yüksek performans gösterebilecek 5 futbolcuya yer verdi. Desvallees'in yazısında Galatasaray'da forma giyen Belhanda'ya da dikkat çekti. Fransız gazeteci Belhanda'nın ligini yakından tanıması ve 2009-2013 yıllarında Montpellier'de oynadığı zamanda şampiyonluk yaşaması ve Ligue 1'de 26 gol kaydetmesine dikkat çekti.France Football yer alan haberde Belhanda ile birlikte Filip Kostic, Roussillon, Joan Jordan ve Kenny Lala'nın da Lyon'da güzel işlere imza atabileceğine dikkat çekildi.


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