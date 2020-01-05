05 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Verona kancası

Verona kancası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Bir süredir Galatasaray'la anılan Nikola Kalinic'e Verona'nın talip olduğu öne sürüldü. Verona'nın, bonservisi Atletico Madrid'de olan 32 yaşındaki Hırvat golcü konusunda sezon sonu için fiyat sorduğu belirtildi.

Bir süredir Galatasaray'la anılan Nikola Kalinic'e Verona'nın talip olduğu öne sürüldü. Verona'nın, bonservisi Atletico Madrid'de olan 32 yaşındaki Hırvat golcü konusunda sezon sonu için fiyat sorduğu belirtildi. Roma'da kiralık olarak forma giyen Nikola Kalinic, bu sezon sadece 6 maça çıkıp hiç gol atamadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray transferde şaha kalktı! Resmi teklif yapıldı Galatasaray transferde şaha kalktı! Resmi teklif yapıldı
Aslan bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray'a... Aslan bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray'a...
G.Saray'dan flaş transfer izni! 2 isim kampa katılmadı G.Saray'dan flaş transfer izni! 2 isim kampa katılmadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör