05 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Cimbom’a Jesus engeli

Cimbom’a Jesus engeli
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.01.2020

 Luyindama'nın sakatlığı sonrası stoper takviyesi planlayan sarı-kırmızılı kulüp bu doğrultuda Roma'da fazla forma şansı bulamayan 'i gündemine almıştı.

Luyindama'nın sakatlığı sonrası stoper takviyesi planlayan sarı-kırmızılı kulüp bu doğrultuda Roma'da fazla forma şansı bulamayan 'i gündemine almıştı. İtalya basınına da konu olan transfer gelişmesi için olumsuz yorumlar yapıldı. Football Italia'da yer alan habere göre Roma'nın 23 yaşındaki savunmacıyı devre arasında bırakmak istemediği bildirildi; "Juan Jesus'un takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Mert Çetin'in kadroda tutulması planlanıyor" ifadesi kullanıldı.

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