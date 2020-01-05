05 Ocak 2020, Pazar
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Cimbom’a Jesus engeli
Giriş Tarihi: 05.01.2020
Christian Luyindama'nın sakatlığı sonrası stoper takviyesi planlayan sarı-kırmızılı kulüp bu doğrultuda Roma'da fazla forma şansı bulamayan Mert Çetin'i gündemine almıştı.
Christian Luyindama'nın sakatlığı sonrası stoper takviyesi planlayan sarı-kırmızılı kulüp bu doğrultuda Roma'da fazla forma şansı bulamayan Mert Çetin'i gündemine almıştı. İtalya basınına da konu olan transfer gelişmesi için olumsuz yorumlar yapıldı. Football Italia'da yer alan habere göre Roma'nın 23 yaşındaki savunmacıyı devre arasında bırakmak istemediği bildirildi; "Juan Jesus'un takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Mert Çetin'in kadroda tutulması planlanıyor" ifadesi kullanıldı.
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