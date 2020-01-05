05 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Mensah için 4 futbolcu

Mensah için 4 futbolcu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Kayseri, Ganalı yıldız için Taylan ve Emre’yi kiralık, Ahmet ve Jimmy Durmaz’ı ise bonservisiyle istedi.

Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü oyunculardan birisi de Bernard Mensah... İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ettiği belirtilirken 'un Ganalı futbolcu için tam 4 futbolcu talep ettiği ifade edildi. Kayserispor'un Mensah'a karşılık Galatasaray'dan Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir'i kiralık Ahmet Çalık ve Jimmy Durmaz'ı ise bonservisiyle istediği öğrenildi. Bu durum sosyal medyada gündem olurken Kayserispor'un talepleri uçuk bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray transferde şaha kalktı! Resmi teklif yapıldı Galatasaray transferde şaha kalktı! Resmi teklif yapıldı
Aslan bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray'a... Aslan bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray'a...
G.Saray'dan flaş transfer izni! 2 isim kampa katılmadı G.Saray'dan flaş transfer izni! 2 isim kampa katılmadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör