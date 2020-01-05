Mensah için 4 futbolcu

Kayseri, Ganalı yıldız için Taylan ve Emre’yi kiralık, Ahmet ve Jimmy Durmaz’ı ise bonservisiyle istedi.

Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü oyunculardan birisi de Bernard Mensah... İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ettiği belirtilirken Kayserispor'un Ganalı futbolcu için tam 4 futbolcu talep ettiği ifade edildi. Kayserispor'un Mensah'a karşılık Galatasaray'dan Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir'i kiralık Ahmet Çalık ve Jimmy Durmaz'ı ise bonservisiyle istediği öğrenildi. Bu durum sosyal medyada gündem olurken Kayserispor'un talepleri uçuk bulundu.