05 Ocak 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Mensah için 4 futbolcu
Giriş Tarihi: 05.01.2020
Kayseri, Ganalı yıldız için Taylan ve Emre’yi kiralık, Ahmet ve Jimmy Durmaz’ı ise bonservisiyle istedi.
Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü oyunculardan birisi de Bernard Mensah... İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ettiği belirtilirken Kayserispor'un Ganalı futbolcu için tam 4 futbolcu talep ettiği ifade edildi. Kayserispor'un Mensah'a karşılık Galatasaray'dan Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir'i kiralık Ahmet Çalık ve Jimmy Durmaz'ı ise bonservisiyle istediği öğrenildi. Bu durum sosyal medyada gündem olurken Kayserispor'un talepleri uçuk bulundu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...