05 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Murillo için zam yapmalı

Murillo için zam yapmalı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Stoper adayları arasında yer alan Sampdoria'lı Murillo konsunda da olumsuz gelişmeler yaşandı. İtalyan, İspanya ve Kolombiya basınında yer alan haberlerde sarı-kırmızılı kulübün 6 ay için yaptığı 750 bin euro'luk kiralama teklifinin düşük bulunduğu bildirildi.

Stoper adayları arasında yer alan Sampdoria'lı Murillo konsunda da olumsuz gelişmeler yaşandı. İtalyan, İspanya ve Kolombiya basınında yer alan haberlerde sarı-kırmızılı kulübün 6 ay için yaptığı 750 bin euro'luk kiralama teklifinin düşük bulunduğu bildirildi. Murillo'nun Falcao sebebiyle Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtilse de "Türkler savunmasını Murillo ile güçlendirmek istiyor. Şu an için transfer ihtimali düşük. Fakat herhangi bir fiyat artışında durum değişebilir" yorumu yapıldı.

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