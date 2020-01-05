Murillo için zam yapmalı

Stoper adayları arasında yer alan Sampdoria'lı Murillo konsunda da olumsuz gelişmeler yaşandı. İtalyan, İspanya ve Kolombiya basınında yer alan haberlerde sarı-kırmızılı kulübün 6 ay için yaptığı 750 bin euro'luk kiralama teklifinin düşük bulunduğu bildirildi.

Stoper adayları arasında yer alan Sampdoria'lı Murillo konsunda da olumsuz gelişmeler yaşandı. İtalyan, İspanya ve Kolombiya basınında yer alan haberlerde sarı-kırmızılı kulübün 6 ay için yaptığı 750 bin euro'luk kiralama teklifinin düşük bulunduğu bildirildi. Murillo'nun Falcao sebebiyle Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtilse de "Türkler savunmasını Murillo ile güçlendirmek istiyor. Şu an için transfer ihtimali düşük. Fakat herhangi bir fiyat artışında durum değişebilir" yorumu yapıldı.