05 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Mariano takım arıyor

Mariano takım arıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Nagatomo'yu gönderen Galatasaray, şimdi Mariano'dan haber bekliyor. Kendisine takım bulması istenilen 33 yaşındaki futbolcunun, Brezilya ekipleriyle görüşmeye başladığı ifade edildi.

Nagatomo'yu gönderen Galatasaray, şimdi Mariano'dan haber bekliyor. Kendisine takım bulması istenilen 33 yaşındaki futbolcunun, Brezilya ekipleriyle görüşmeye başladığı ifade edildi. Bonservisinde kolaylık sağlanan Mariano'nun kısa sürede bir takımla anlaşması bekleniyor. Cimbom'un sol bekinde Saracchi ve Emre Taşdemir, sağ bekinde ise Martin Linnes ile Şener Özbayraklı forma için yarışacak.
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