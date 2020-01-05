05 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

İstenmeyen adam

İstenmeyen adam
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Chicago'nun serbest bıraktığı Nico Gaitan, Galatasaray'a da teklif edildi. Sarı-kırmızılı kulüp ilk etapta bu transfere sıcak bakarken, Arjantinli oyuncuyla 'un anlaşıp sonra vazgeçmesi, ardından da Vasco Da Gama'nın geri çekilmesi Galatasaray'ı da geri adım attırdı.

Chicago'nun serbest bıraktığı Nico Gaitan, Galatasaray'a da teklif edildi. Sarı-kırmızılı kulüp ilk etapta bu transfere sıcak bakarken, Arjantinli oyuncuyla 'un anlaşıp sonra vazgeçmesi, ardından da Vasco Da Gama'nın geri çekilmesi Galatasaray'ı da geri adım attırdı. Gaitan'ın psikolojik travma yaşadığı iddia edildi.

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