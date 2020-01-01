01 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Başkan adayı Elmas

Başkan adayı Elmas
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.01.2020

Sarı-kırmızılılarda muhalefetin başkan adayı belli oldu. Eski başkanlardan Faruk Süren'in damadı olan Burak Elmas'ın yeni seçim için liste çalışmalarına başladığı kaydedildi. Galatasaray Lisesi mezunlarının desteğini alan Elmas'ın ekibinde Ozan Korkut ile Mehmet Cansun'un oğlu Naci Cansun da var.

Sarı-kırmızılılarda muhalefetin başkan adayı belli oldu. Eski başkanlardan Faruk Süren'in damadı olan Burak Elmas'ın yeni seçim için liste çalışmalarına başladığı kaydedildi. Galatasaray Lisesi mezunlarının desteğini alan Elmas'ın ekibinde Ozan Korkut ile Mehmet Cansun'un oğlu Naci Cansun da var.
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