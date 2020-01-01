01 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Defansa yeni muhafız

Defansa yeni muhafız
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.01.2020

Savunmaya takviye isteyen Terim’in gözü Roma’da oynayan Mert Çetin’de. Luyindama’nın yerine 22 yaşındaki oyuncu kiralanacak

Sarı-kırmızılılar, transfer taarruzunu dört koldan sürdürüyor. Luyindama'nın şok sakatlığında bu bölgede Donk-Marcao ikilisini oynatan teknik direktör Fatih Terim stopere takviyenin şart olduğunu yönetime bildirdi. Sarı-kırmızılılar sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya satılan Mert Çetin'i gözüne kestirdi. 22 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında sadece 4 maçta forma giydi. Aslan bu nedenle Roma'nın kapısını çalıp Mert'i sezon sonuna kadar kiralamak istediğini iletecek. Galatasaray'a menajerler vasıtasıyla Olimpiakos'un Senegalli futbolcusu Pape Abou Cisse ve Al İttihad'ın sözleşmesini feshettiği Manuel da Costa önerildi. Ancak hem yönetimin hem de teknik heyetin iki futbolcuya da sıcak bakmadığı öğrenildi. Cisse'nin yabancı kontenjanı dolayısıyla, Costa'nın ise yaşı nedeniyle veto yediği belirtildi.
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