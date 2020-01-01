Emre Mor Lazio’ya

Terim'in beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle gözden çıkardığı Emre Mor, Lazio ile görüşüyor. 22 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde Roma'ya giderek İtalyan yöneticileriyle görüşeceği öğrenildi. Emre 16 karşılaşmada ne gol, ne de asist üretebildi.

GALATASARAY HABERLERİ

Terim'in beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle gözden çıkardığı Emre Mor, Lazio ile görüşüyor. 22 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde Roma'ya giderek İtalyan yöneticileriyle görüşeceği öğrenildi. Emre 16 karşılaşmada ne gol, ne de asist üretebildi.