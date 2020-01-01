01 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Emre Mor Lazio’ya

Emre Mor Lazio’ya
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.01.2020

Terim'in beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle gözden çıkardığı Emre Mor, Lazio ile görüşüyor. 22 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde Roma'ya giderek İtalyan yöneticileriyle görüşeceği öğrenildi. Emre 16 karşılaşmada ne gol, ne de asist üretebildi.

Terim'in beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle gözden çıkardığı Emre Mor, Lazio ile görüşüyor. 22 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde Roma'ya giderek İtalyan yöneticileriyle görüşeceği öğrenildi. Emre 16 karşılaşmada ne gol, ne de asist üretebildi.
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