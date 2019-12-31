31 Aralık 2019, Salı

GALATASARAY

Taylan, Mancini’ye takılmış

Taylan, Mancini’ye takılmış
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.12.2019

Aslan'ın yeni prensi Taylan Antalyalı'nın 6 yıl önce Florya'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı. 2013'te transferi gündeme gelen Taylan'ın Mancini döneminde düşünüldüğü ancak yerine Bucaspor'dan Umut Gündoğan'ın tercih edildiği öğrenildi. 24 yaşındaki orta saha, Antalya maçındaki etkili futbolu ile beğeni topladı.

Aslan'ın yeni prensi Taylan Antalyalı'nın 6 yıl önce Florya'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı. 2013'te transferi gündeme gelen Taylan'ın Mancini döneminde düşünüldüğü ancak yerine Bucaspor'dan Umut Gündoğan'ın tercih edildiği öğrenildi. 24 yaşındaki orta saha, Antalya maçındaki etkili futbolu ile beğeni topladı.
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