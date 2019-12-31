31 Aralık 2019, Salı

GALATASARAY

Muslera etkisi

Muslera etkisi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.12.2019

Galatasaray bu sezon topladığı 27 puanla son senelerin en başarısız ilk yarı performansını gösterdi. Sarı-kırmızılılar hücum yollarında oldukça sıkıntı çekerken, kalesinde ise 15 gol gördü ve ligde ilk yarıda en az gol yiyen takım oldu.

Galatasaray bu sezon topladığı 27 puanla son senelerin en başarısız ilk yarı performansını gösterdi. Sarı-kırmızılılar hücum yollarında oldukça sıkıntı çekerken, kalesinde ise 15 gol gördü ve ligde ilk yarıda en az gol yiyen takım oldu. Galatasaray'ın kalesinde bu sezon 8. sezonunu yaşayan Uruguaylı eldiven, yaptığı kurtarışlarla sarı-kırmızılıların en az gol yiyen takım olmasında büyük rol oynadı.
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