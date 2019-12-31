31 Aralık 2019, Salı

GALATASARAY

Monaco ısrarlı

Monaco ısrarlı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.12.2019

Monaco'nun Galatasaray'da ikinci yarı kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Jean Michel Seri'yi transfer etmek için ısrarcı davrandığı öğrenildi. Seri'nin Monoca'nun teklifine sıcak baktığı ancak yeniden Premier Lig'e dönmek için Everton'un yolunu da gözlediği belirtiliyor.

Monaco'nun Galatasaray'da ikinci yarı kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Jean Michel Seri'yi transfer etmek için ısrarcı davrandığı öğrenildi. Seri'nin Monoca'nun teklifine sıcak baktığı ancak yeniden Premier Lig'e dönmek için Everton'un yolunu da gözlediği belirtiliyor.
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