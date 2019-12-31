31 Aralık 2019, Salı

GALATASARAY

G.Saray’da ilk yarının ‘en’leri

G.Saray’da ilk yarının ‘en’leri
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.12.2019

Ligin ilk yarısı geride kalırken, Galatasaray'ın 'EN'leri de belli oldu. 3 isim farklı alanlarda öne çıktı.

Ligin ilk yarısı geride kalırken, Galatasaray'ın 'EN'leri de belli oldu. 3 isim farklı alanlarda öne çıktı.
İSTİKRARLISI MUSLERA: Takımda ligin ilk yarısında forma giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, kaleci Muslera oldu. Uruguaylı file bekçisi, 17 maçın 16'sında forma giydi.
HIRÇINI MARCAO: Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı takımın en hırçını olarak Marcao dikkat çekti. 1 kırmızı, 7 kez de sarı kartla cezalandırıldı.
GOLCÜSÜ BABEL: Galatasaray, ilk yarıda fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Ligin ilk yarısında forma giyen 26 futbolcudan 10'u gol sevinci yaşadı; en skorer isimse 5 golle Babel oldu.

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