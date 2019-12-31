31 Aralık 2019, Salı

GALATASARAY

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Çizme’ye dönüyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.12.2019

Antalyaspor karşısında son maçına çıkan Nagatomo'nun İtalya'ya dönüşü gündeme geldi. Tecrübeli sol bekin adı Serie A ekibi Bologna ile anılıyor. İtalyan takımının, sarı-kırmızılı kulübün ilerleyen yaşı nedeniyle gönderdiği tecrübeli sol beke talip olduğu bildirildi. Haber, İtalya basınında dile getirildi.

Antalyaspor karşısında son maçına çıkan Nagatomo'nun İtalya'ya dönüşü gündeme geldi. Tecrübeli sol bekin adı Serie A ekibi Bologna ile anılıyor. İtalyan takımının, sarı-kırmızılı kulübün ilerleyen yaşı nedeniyle gönderdiği tecrübeli sol beke talip olduğu bildirildi. Haber, İtalya basınında dile getirildi.
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