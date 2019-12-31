Galatasaray'ın TBB ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi

Süper Lig'de ilk yarı 17. haftada oynanan maçların ardından sona ererken, takımlar ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına başladılar. 4 Ocak'ta resmen başlayacak olan transfer sezonu için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken ligi sallayacak flaş transfer iddiası ortaya atıldı. Transfer girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın iki yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için ortaya atılan transfer iddiaları...