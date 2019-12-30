30 Aralık 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Ne de olsa Samuray

Ne de olsa Samuray
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Nagatomo, Antalya maçının ardından takıma veda etti. Terim'in, "Ayrılsak da beraberiz. Onu çok seviyoruz" dediği futbolcu, ücretinin ikinci yarıdaki bölümünü talep etmeyerek yine takdir topladı. Yuto'nun, Bologna ile görüştüğü belirtiliyor.

Nagatomo, Antalya maçının ardından takıma veda etti. Terim'in, "Ayrılsak da beraberiz. Onu çok seviyoruz" dediği futbolcu, ücretinin ikinci yarıdaki bölümünü talep etmeyerek yine takdir topladı. Yuto'nun, Bologna ile görüştüğü belirtiliyor.
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