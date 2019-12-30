30 Aralık 2019, Pazartesi
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Ne de olsa Samuray
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Nagatomo, Antalya maçının ardından takıma veda etti. Terim'in, "Ayrılsak da beraberiz. Onu çok seviyoruz" dediği futbolcu, ücretinin ikinci yarıdaki bölümünü talep etmeyerek yine takdir topladı. Yuto'nun, Bologna ile görüştüğü belirtiliyor.
Nagatomo, Antalya maçının ardından takıma veda etti. Terim'in, "Ayrılsak da beraberiz. Onu çok seviyoruz" dediği futbolcu, ücretinin ikinci yarıdaki bölümünü talep etmeyerek yine takdir topladı. Yuto'nun, Bologna ile görüştüğü belirtiliyor.
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