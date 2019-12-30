30 Aralık 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Bekler değişiyor
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Mariano ve Nagatomo'nun yerine Saracchi ile Linnes forma giyecek
Galatasaray'da Mariano ve Yuto Nagatomo defteri kapandı. Antalyaspor maçının 11'inde yer alan iki futbolcu, gençleştirme operasyonunda takımdan gönderilecek ilk isimler oldu. Nagatomo takıma veda ederken Mariano ile de kısa sürede fesih işlemleri başlayacak. Saracchi ile anlaşan Galatasaray, sağ bek için ise Martin Linnes'i yeniden kadroya dahil edecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı