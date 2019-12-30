30 Aralık 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Bekler değişiyor

Bekler değişiyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Mariano ve Nagatomo'nun yerine Saracchi ile Linnes forma giyecek

Galatasaray'da Mariano ve Yuto Nagatomo defteri kapandı. Antalyaspor maçının 11'inde yer alan iki futbolcu, gençleştirme operasyonunda takımdan gönderilecek ilk isimler oldu. Nagatomo takıma veda ederken Mariano ile de kısa sürede fesih işlemleri başlayacak. Saracchi ile anlaşan Galatasaray, sağ bek için ise Martin Linnes'i yeniden kadroya dahil edecek.
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