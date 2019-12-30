30 Aralık 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Hocası kovuldu

Hocası kovuldu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Jardim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Monaco, takımın başına Moreno'yu getirdi. Bu değişimin Onyekuru'nun transferini etkilemesi beklenmiyor.

Jardim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Monaco, takımın başına Moreno'yu getirdi. Bu değişimin Onyekuru'nun transferini etkilemesi beklenmiyor.
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