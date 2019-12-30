30 Aralık 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Gelecek mi gelmeyecek mi?

Gelecek mi gelmeyecek mi?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Terim'in "Galatasaray kendi çocuklarına sahip çıkar. Arda futbolu burada bırakmalıdır" dediği Arda Turan, 6 ay daha sözleşmesi olmasına rağmen Başakşehir'le yollarını ayırdı. Takım arkadaşları ile vedalaşan Arda, şimdi Terim'den davet bekliyor. 32 yaşındaki oyuncu, gençleştirme operasyonu için uygun görülmese de Terim'in bu kuralı eski kaptan lehine bozabileceği belirtiliyor.

Terim'in "Galatasaray kendi çocuklarına sahip çıkar. Arda futbolu burada bırakmalıdır" dediği Arda Turan, 6 ay daha sözleşmesi olmasına rağmen Başakşehir'le yollarını ayırdı. Takım arkadaşları ile vedalaşan Arda, şimdi Terim'den davet bekliyor. 32 yaşındaki oyuncu, gençleştirme operasyonu için uygun görülmese de Terim'in bu kuralı eski kaptan lehine bozabileceği belirtiliyor.
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