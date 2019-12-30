30 Aralık 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın en istikrarlısı Fernando Muslera!

Yok artık Muslera! Bunu da yaptı...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 Giriş Tarihi: 30.12.2019

'da 'in ilk yarısında forma giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, kaleci Fernando oldu. 16 maçta bin 440 dakika süre alan Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı ekibin en fazla forma giyen oyuncusu oldu.

Ligin ilk yarısında 'da 26 farklı futbolcu süre aldı. Sarı-kırmızılı ekibe 2011'de transfer olan Uruguaylı file bekçisi, 9. sezonunda da formasını kaptırmadı ve takımının en istikrarlı ismi olmayı başardı.

'in ilk yarısındaki 17 maçın 16'sında forma giyen , toplamda bin 440 dakika sahada kaldı. Muslera'yı 15 müsabakada bin 303 dakika süre bulan Brezilyalı savunma oyuncusu izledi.

Ligde 15 müsabakada bin 290 dakika sahada kalan bir başka Brezilyalı savunmacı Mariano Filho, en çok süre bulan üçüncü futbolcu oldu.

EN GOLCÜSÜ BABEL

Galatasaray, sezonun ilk yarısında rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.

Ligin ilk yarısında forma giyen 26 futbolcudan 10'u gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılı ekibin en skorer ismi Ryan oldu. Hollandalı futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı.

Babel'i 3'er golle Radamel Falcao ile Younes Belhanda izlerken, Florin Andone, Sofiane Feghouli 2'şer, Adem Büyük, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo ve Taylan Antalyalı ise 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın 3 golünü ise Antalyaspor'dan Ondrej Celustka, Göztepe'den Lamine Gassama ve Çaykur Rizespor'dan Montassar Talbi kendi kalesine gönderdi.

EN HIRÇINI MARCAO

Sezonun ilk yarısında en hırçın Galatasaraylı futbolcu olarak Marcao dikkati çekti. Sarı-kırmızılı oyuncular, ligde geride kalan 17 maçta toplam 3 kırmızı, 42 sarı kart gördü.

İlk yarıda 1 kez kırmızı, 7 kez de sarı kartla cezalandırılan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, en hırçın futbolcu oldu. Marcao'yu 1 kırmızı, 1 sarı kartla Jean Michael Seri, 1 kırmızı kartla da Emre Mor takip etti.

İLK YARI PERFORMANSI

Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı istatistikleri şöyle:

FutbolcuMaç sayısıİlk 11Süre (Dk.)GolSarı kartKırmızı kart
Fernando Muslera16161440-1-
Marcao15151303-71
Mariano Filho15141290-5-
Ryan Babel1513124455-
Yuto Nagatomo151412021--
Ömer Bayram1311104015-
Younes Belhanda121194233-
Sofiane Feghouli121292821-
Steven Nzonzi1010900-1-
Christian Luyindama1010885-1-
Ryan Donk118781-1-
Mario Lemina1110774-3-
Jean Michael Seri106561111
Adem Büyük14555613-
Florin Andone6645121-
Radamel Falcao754403--
Emre Mor103366--1
Ahmet Çalık43288---
Emre Taşdemir63264---
Selçuk İnan53258---
Şener Özbayraklı33234-1-
Jimmy Durmaz71184-2-
Taylan Antalyalı511301--
Okan Kocuk1190---
Yunus Akgün1-7-1-
Martin Linnes1-6---

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