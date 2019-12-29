Masterchef Falcao

Son haftalarda sıkıntılı günler geçiren sarı kırmızılı ekip, 5 -0’lık galibiyetle moral bulurken suskun golcüsünü de kazandı. Falcao attığı 2 golle soğuk geceyi ısıttı.

İnişli çıkışlı bir sezon geçiren Galatasaray, ilk yarıyı farklı Antalya galibiyetiyle kapattı. Türk Telekom'da Antalyaspor'u ağırlayan Cimbom, rakibini 5-0 mağlup ederek iki maç sonra galibiyetle tanıştı. Rakibi karşısında bu sezonki en istekli futbollarından birisini ortaya koyan sarı-kırmızılı ekipte, Radamel Falcao bu kez öne çıkan isimdi. Bu maça kadar sadece 1 golü bulunan ve uzun sakatlığı nedeniyle tepkilerin odağında yer alan Kolombiyalı yıldız, 2 gol kaydederek ligin ikinci devresi için herkesi umutlandırdı.

ANTALYA'YA GOL YAĞDIRDI

Falcao dün akşam ilk golünü 10. dakikada buldu. Ufuk Akyol'un topu elle kesmesi nedeniyle Galatasaray penaltı atışı kazanırken atışın başına geçen tecrübeli futbolcu, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Hırsıyla dikkat çeken ve Antalya ceza sahasında basmadık yer bırakmayan Falcao, 28'de ise Mariano'nun sağdan kestiği topu ağlara bıraktı ve farkı 2'ye çıkardı. 37. dakikada ise Taylan'dan seken top Celustka'ya çarptı ve Galatasaray'ın üçüncü golü geldi. Babel ve maçın kahramanlarından Taylan da attıkları gollerle sonucu belirledi: 5-0. 5 golle 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, ilk yarıyı mutlu bir şekilde kapatmış oldu.



AYNI TARiFE

Geçen sezon Türk Telekom'da Antalyaspor'u 5-0 yenen Galatasaray, dün akşam taraftarları önünde aynı skora ulaştı. 11 Mart 2019'da oynanan karşılaşmada goller Onyekuru (2), Feghouli, Ndiaye ve Diagne'den gelmişti.



EN FARKLISI

Antalyaspor'a gol yağdıran Galatasaray rakibini 5-0 mağlup ederek bu sezonki en farklı galibiyetine 2019 son maçında ulaştı. Cimbom 16 haftada rakiplerine en çok 2 fark yapabilmişti.