Galatasaray'da 6 günlük devre arası tatili başladı
Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 5-0 yenen Galatasaray'da devre arası tatili başladı. Ligde 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 27 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 6 gün izin yapacak.
Galatasaraylı futbolcular, ikinci yarı hazırlıkları için 4 Ocak Cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını 10 Ocak Cuma gününe kadar İstanbul'da sürdürecek. 10 Ocak'ta Antalya'ya gidecek Galatasaray, aynı gün TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı takım, Antalya'daki ikinci hazırlık maçını 11 Ocak Cumartesi günü bir başka TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile oynayacak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14-15 ya da 16 Ocak'ta oynayacağı Çaykur Rizespor maçından 1 gün önceye kadar Antalya'da hazırlıklarını sürdürecek ve sonrasında Rize'ye gidecek.
Kaynak: AA
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