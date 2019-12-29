29 Aralık 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da 6 günlük devre arası tatili başladı

G.Saray'da 6 günlük devre arası tatili başladı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 Giriş Tarihi: 29.12.2019

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 5-0 yenen 'da devre arası tatili başladı. Ligde 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 27 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 6 gün izin yapacak.

Galatasaraylı futbolcular, ikinci yarı hazırlıkları için 4 Ocak Cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını 10 Ocak Cuma gününe kadar İstanbul'da sürdürecek. 10 Ocak'ta Antalya'ya gidecek , aynı gün TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, Antalya'daki ikinci hazırlık maçını 11 Ocak Cumartesi günü bir başka TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile oynayacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14-15 ya da 16 Ocak'ta oynayacağı Çaykur Rizespor maçından 1 gün önceye kadar Antalya'da hazırlıklarını sürdürecek ve sonrasında Rize'ye gidecek.

Şaka gibi teklif! Taylan Antalyalı... haberin devamı



Kaynak: AA
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