29 Aralık 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Falcao: Çıkışımız sürecek

Galatasaray'da Falcao: Çıkışımız sürecek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.12.2019

Attığı gollerle yeni bir sayfa açan Radamel Falcao, karşılaşma sonunda farklı bir galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. İlk yarının son maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını anlatan yıldız futbolcu, "Son maçımızı farklı bir skor aldığımız için mutluyuz. İkinci yarıda iyi bir hazır dönemi geçirdikten sonra daha iyi bir duruma geleceğiz. Her maç üzerine koyarak devam edeceğiz ve çıkışımız sürecek" diye konuştu.

Attığı gollerle yeni bir sayfa açan Radamel Falcao, karşılaşma sonunda farklı bir galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. İlk yarının son maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını anlatan yıldız futbolcu, "Son maçımızı farklı bir skor aldığımız için mutluyuz. İkinci yarıda iyi bir hazır dönemi geçirdikten sonra daha iyi bir duruma geleceğiz. Her maç üzerine koyarak devam edeceğiz ve çıkışımız sürecek" diye konuştu.

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