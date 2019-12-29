29 Aralık 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Falcao: Çıkışımız sürecek
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Attığı gollerle yeni bir sayfa açan Radamel Falcao, karşılaşma sonunda farklı bir galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. İlk yarının son maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını anlatan yıldız futbolcu, "Son maçımızı farklı bir skor aldığımız için mutluyuz. İkinci yarıda iyi bir hazır dönemi geçirdikten sonra daha iyi bir duruma geleceğiz. Her maç üzerine koyarak devam edeceğiz ve çıkışımız sürecek" diye konuştu.
Attığı gollerle yeni bir sayfa açan Radamel Falcao, karşılaşma sonunda farklı bir galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. İlk yarının son maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını anlatan yıldız futbolcu, "Son maçımızı farklı bir skor aldığımız için mutluyuz. İkinci yarıda iyi bir hazır dönemi geçirdikten sonra daha iyi bir duruma geleceğiz. Her maç üzerine koyarak devam edeceğiz ve çıkışımız sürecek" diye konuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı