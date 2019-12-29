İki hazırlık maçı olacak

Florya'da 4 Ocak'ta çalışmalara başlayacak olan Galatasaray, hazırlık sürecinde iki karşılaşma oynayacak. 9 Ocak'ta Antalya'ya hareket edecek olan Sarı-kırmızılılar, 1. Lig ekipleriyle karşılaşacak.

Florya'da 4 Ocak'ta çalışmalara başlayacak olan Galatasaray, hazırlık sürecinde iki karşılaşma oynayacak. 9 Ocak'ta Antalya'ya hareket edecek olan sarıkırmızılılar, 1. Lig ekipleriyle karşılaşacak. Cimbom, 10 Ocak'ta Altay, bir gün sonra da Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.