Tatil başlıyor

Ligin ilk yarısını Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da izin başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in 6 gün izin verdiği sarı-kırmızılılar, 4 Ocak'ta tesislerde topbaşı başlayacak.

Ligin ilk yarısını Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da izin başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in 6 gün izin verdiği sarı-kırmızılılar, 4 Ocak'ta tesislerde topbaşı başlayacak. 9 Ocak'a kadar İstanbul'da çalışacak olan Aslan, daha sonra Antalya'ya geçecek.