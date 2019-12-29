Belhanda kulübeye
İmparator Terim, üç isme kesik attı. Belhanda, Babel ve Selçuk yedek soyundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz haftadaki Göztepe yenilgisinin faturasını üç isme kesti. O maçın ilk 11'inde yer alan Belhanda, Babel ve Selçuk, İmparator'dan kesik yedi. Terim, bu isimlerin yerine Taylan, Seri ve Lemina'yı tercih etti. Özellikle ligde ilk kez 11'de başlayan Taylan takıma dinamiz katarken; Lemina ve Seri de Terim'in verdiği forma şansını iyi değerlendirdi. Sarı-kırmızılı ekibin tartışılan yıldızı Belhanda, süre almazken; en son 11. haftada Gaziantep karşılaşmasında kulübede yer alan Babel 76'da oyuna girdi ve 82'de ağları havalandırdı.
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