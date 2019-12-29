29 Aralık 2019, Pazar
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Nzonzi’ye yeni talip
Giriş Tarihi: 29.12.2019
Galatasaray'da süresiz kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'ye yeni talip çıktı. Sezon başında Roma'dan kiralanan Fransız oyuncu, Lyon ve Everton'dan sonra Çin ekiplerinin de listesine girdi.
Galatasaray'da süresiz kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'ye yeni talip çıktı. Sezon başında Roma'dan kiralanan Fransız oyuncu, Lyon ve Everton'dan sonra Çin ekiplerinin de listesine girdi. Bu arada Nzonzi'nin bonservisini elinde bulunduran Roma ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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