28 Aralık 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Özbek ile anlaşma

Özbek ile anlaşma
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Eski başkan , alacakları karşılığında kulübün tüm varlıklarına koydurmuştu. Transferin de önünü tıkayabilecek bu gelişme üzerine başkan Mustafa Cengiz ile Dursun Özbek arasında ilk buluşma gerçekleşti.

Eski başkan , alacakları karşılığında kulübün tüm varlıklarına koydurmuştu. Transferin de önünü tıkayabilecek bu gelişme üzerine başkan Mustafa Cengiz ile Dursun Özbek arasında ilk buluşma gerçekleşti. İki başkan el sıkıştı. 2022'ye kadar ödeme planı üzerinden anlaştılar.

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