28 Aralık 2019, Cumartesi
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Özbek ile anlaşma
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Eski başkan Dursun Özbek, alacakları karşılığında kulübün tüm varlıklarına haciz koydurmuştu. Transferin de önünü tıkayabilecek bu gelişme üzerine başkan Mustafa Cengiz ile Dursun Özbek arasında ilk buluşma gerçekleşti.
Eski başkan Dursun Özbek, alacakları karşılığında kulübün tüm varlıklarına haciz koydurmuştu. Transferin de önünü tıkayabilecek bu gelişme üzerine başkan Mustafa Cengiz ile Dursun Özbek arasında ilk buluşma gerçekleşti. İki başkan el sıkıştı. 2022'ye kadar ödeme planı üzerinden anlaştılar.
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