Mert Hakan gün sayıyor

Cimbom yerli oyuncu yelpazesini genişletmek ve kaliteli hale getirmek için kolları sıvadı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş ile el sıkışan Galatasaray, oyuncuyu Ocak ayında renklerine bağlamak için uğraşıyor.

Cimbom yerli oyuncu yelpazesini genişletmek ve kaliteli hale getirmek için kolları sıvadı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş ile el sıkışan Galatasaray, oyuncuyu Ocak ayında renklerine bağlamak için uğraşıyor. Sarı-kırmızılıların, Sivasspor ile görüşmeleri sürüyor. Fatih Terim, 25 yaşındaki futbolcunun dinamizmini, tekniğini ve devamlılığını çok beğeniyor.