Aidiyet için Arda Turan

Sarı-kırmızılıların bu sezon en büyük sorunlarından biri de kötü skor ve futbola kimsenin isyan etmemesiydi. Galatasaray, 32 yaşında olmasına rağmen Arda Turan'ı renklerine katarak takım içindeki bağları da kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılıların bu sezon en büyük sorunlarından biri de kötü skor ve futbola kimsenin isyan etmemesiydi. Galatasaray, 32 yaşında olmasına rağmen Arda Turan'ı renklerine katarak takım içindeki bağları da kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Tecrübeli oyuncunun transfer edilmesi halinde cüzi bir garanti para alacak. Forma giydikçe kazanacak. Fatih Terim'in elini öpünce buzlar erimişti.