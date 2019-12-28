28 Aralık 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Aidiyet için Arda Turan

Aidiyet için Arda Turan
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Sarı-kırmızılıların bu sezon en büyük sorunlarından biri de kötü skor ve futbola kimsenin isyan etmemesiydi. Galatasaray, 32 yaşında olmasına rağmen 'ı renklerine katarak takım içindeki bağları da kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

Sarı-kırmızılıların bu sezon en büyük sorunlarından biri de kötü skor ve futbola kimsenin isyan etmemesiydi. Galatasaray, 32 yaşında olmasına rağmen 'ı renklerine katarak takım içindeki bağları da kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Tecrübeli oyuncunun transfer edilmesi halinde cüzi bir garanti para alacak. Forma giydikçe kazanacak. 'in elini öpünce buzlar erimişti.

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