28 Aralık 2019, Cumartesi
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Bruma bilmecesi
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği isimlerden olan Bruma önceki gün İstanbul'daydı. Sarı-kırmızılılar heyecanlanmıştı.
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği isimlerden olan Bruma önceki gün İstanbul'daydı. Sarı-kırmızılılar heyecanlanmıştı. Ancak Portekizli oyuncunun sadece Galatasaray için değil Başakşehir ile görüşmek üzere de İstanbul'a geldiği öğrenildi. 25 yaşındaki PSV'li oyuncu ikinci devre Türkiye'de forma giyecek.
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