Kükreme vakti

Kötü gidişata rağmen, Terim’in “ZORLU” tweet’i camiayı birleştirdi. Belki de birçok futbolcunun son maçı olacak. Aslan, Ocak’a 3 puanla girmek istiyor.

İki yıl üst üste gelen şampiyonluğun ardından berbat bir sezon geçiren Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlıyor. Devre arasına galibiyetle girmek isteyen sarı-kırmızılılar, son 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak zirvenin 10 puan gerisinde kaldı. Özellikle son dakikalarda yediği gollerle hem Avrupa Ligi'ni kaçıran hem de ligde ağır yara alan Cimbom, Antalya'yı devirerek ocağa iddialı girmek istiyor.



TARAFTARLARIN İLGİSİ YOĞUN

Ligde alınan kötü sonuçlar yüzünden taraftarlar tribünlerden uzaklaşmaya başlamıştı. Ancak hafta arasında Teknik Direktör Fatih Terim'in, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" tweet'i sarı-kırmızılı taraftarların dikkatini çekti. Biletleri hızlıca tüketen Galatasaraylılar, kritik maç öncesi tribündeki yerini alacak. Saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.



ANTALYA YARALI

Ligde dokuz maçtır galip gelemeyen Antalyaspor, İstanbul'a yedi eksikle geldi. Kırmızı-beyazlılarda Harun Kavaklıdere, Charles, Aatif, Serdar Özkan, Diego, Bahadır ve Cissokho forma giyemeyecek.



ÜÇ İSİM SINIRDA

Galatasaray'da, Antalya maçı öncesi Marcao, Younes Belhanda ve Adem Büyük sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler bugün sarı kart görür ve takımda kalırsa ikinci yarıdaki ilk maç olan Yukatel Denizlispor karşında olmayacak.



LEMİNA 11'E

Sarı-kırmızılılarda Antalya maçı öncesinde sakat olan Luyindama ve Andone ile kadro dışı kalan Nzonzi görev yapamayacak. Sakatlıklarını atlatan Şener, Marcao ve Lemina ise hazır durumda bulunuyor.



PROGRAM BELLİ

Aslan devre arası kamp programını açıkladı. İzin 4 Ocak'ta bitecek. Cimbom 10'una kadar Florya'da çalışacak. Ardından Antalya'ya hareket edecek. 10 Ocak'ta Altay, 11 Ocak'ta Adana Demirspor ile karşılaşacak. İki maç da 16.00'da.