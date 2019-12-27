Galatasaray'da taraftarlar ikiye bölündü

Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenilen Galatasaray'da kuşkusuz en çok konuşulan konu Arda Turan... Fatih Terim'in elini öpen ve eski hocasıyla arasındaki köprüleri kaldıran yıldız oyuncunun, sarı-kırmızılı takıma dönme ihtimali yüksek görünüyor.

Son olarak 'Aslan Kral' paylaşımı ile yeniden gündeme gelen 32 yaşındaki oyuncu için taraftarlar adeta ikiye bölünmüş durumda... "Takımı ateşler ve orta sahayı toparlar. Artık yuvaya dönmeli" diyen de; "Bu sezonki istatistikleri ortada... Hiçbir faydası olmaz" diyen de var. Terim ve yönetimden gelecek açıklamaya kadar tartışma artarak bir süre daha sürecek gibi görünüyor.

179 DAKİKA FORMA GİYDİ

Arda Turan'ın dönüşüne karşı çıkan taraftarların en önemli argümanı bu sezonki performansı... İşte o korkutan rakamlar:

16 haftada 179 dk. top oynadı.

Çıktığı 9 maçta skor üretemedi.

Son 3 haftadır sakatlığı bulunuyor.

İlk yarıda 3 maç kadroya giremedi.

Sadece 2 maç ilk 11 çıkabildi.