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GALATASARAY

Galatasaray’da Şener, Lemina ve Marcao takımla çalıştı

Galatasaray’da sakat oyuncular dönüyor!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 Giriş Tarihi: 26.12.2019

, ’in 17’nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

'nde yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde taktik oyun gerçekleşirken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi. Antrenman öncesi, Cezayirli oyuncu Sofiane 'nin doğum günü kutlandı.

Öte yandan , ve Mario , takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

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