Galatasaray’da Şener, Lemina ve Marcao takımla çalıştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu Center'da yaptığı toplantı ortalığı karıştırmıştı. Bu olay sonrası, 22 Aralık'taki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır ve VAR masasındaki Mete Kalkavan'ın kararları da büyük tartışma çıkardı. Beşiktaş VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvuruda bulundu, Fenerbahçe ise açıklama yaparak aynı yönde talepte bulundu. Bu olaylar karşısındaki tutumu merakla beklenen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den dikkat çeken açıklamalar geldi.